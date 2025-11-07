HABER

Son dakika | İki bakan ve MİT Başkanı da olacak! TBMM Başkanı Kurtulmuş komisyon için kritik tarihi duyurdu

Son dakika haberi: TBMM'deki 'terörsüz Türkiye' komisyonunda önemli bir toplantı tarihi belli oldu. Sıradaki toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Komisyondaki sıcak gelişmeyi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş duyurdu.

Buna göre önümüzdeki perşembe günü İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı komisyonda bilgi verecek.

Ayrıntılar geliyor...

Numan Kurtulmuş tbmm
