Son dakika | İki bakan ve MİT Başkanı da olacak! TBMM Başkanı Kurtulmuş komisyon için kritik tarihi duyurdu
Son dakika haberi: TBMM'deki 'terörsüz Türkiye' komisyonunda önemli bir toplantı tarihi belli oldu. Sıradaki toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum