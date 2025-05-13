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Son dakika | İki ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Hakkari ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Son dakika | İki ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Hazar Gönüllü

Hakkâri ve Van’da 339 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Hakkari ve Van’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 145 kg metamfetamin, 143 kg eroin ve 51 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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