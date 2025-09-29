HABER

Son dakika | İkinci kez seçildi, mazbatayı aldı! Özgür Çelik'ten ilk açıklama: "Örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim"

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığındaki gerginlik ve seçimlerin ardından bugün gözler Özgür Çelik'teydi. Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görev almasının ardından yeniden seçilen Çelik bugün mazbatasını aldı. Mazbatayı aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Çelik, 'Gürsel Tekin' sorusuna isim vermeden yanıt verdi.

Hazar Gönüllü

2023'te CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik ile yönetimi görevden alınmış, yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki "geçici heyet" atanmıştı. Bunun üzerine perşembe günü İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi gerçekleştiren CHP'de Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi.

MAZBATASINI ALDI

Özgür Çelik bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

  • 2 Eylül’de bir mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandı. İkinci kez seçilerek bugün mazbatamızı aldık.
  • Çarşamba günü ilçe seçim kongre süreçleri tamamlanacak.
  • CHP’lileri birbirleriyle kavga ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar.
  • Buradan genel başkanımızın İstanbul çalışma ofisine geçiyoruz, orada kısa bir değerlendirme toplantısı yapacağız.
  • Türkiye'de siyasallaşmış bir yargı var. "Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim" diyenlere söyleyecek tek lafım yoktur. Ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim.

CHP'Lİ EMİR: SAHTE UNVANLARLA ORTAYA ÇIKANLARA İTİBAR ETMEYİN

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de YSK kararını paylaşarak "YSK’nın kesin kararına rağmen bir buçuk saat boyunca direndiler, hukuku ayaklar altına almaya kalktılar. Ama sonuç değişmedi: CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. Sahte unvanlarla ortaya çıkanlara itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; perşembe günkü kongrede CHP İl Başkan adayı olan Özgür Çelik, kongrede yaptığı konuşmada, ekim ayında olağan kongrelerini gerçekleştireceklerini belirterek, bu kongrede 2 yıllık çalışmalarını anlatacaklarını ifade etmişti.

Çelik, "CHP'de iç kavga yoktur. Bir tarafta iktidara teslim olmuş 3-5 işbirlikçi vardır. Bir tarafta tıpkı bu salonda olduğu gibi partisini savunmak için kenetlenmiş CHP neferleri vardır." ifadesini kullanmıştı.

Kongrenin devam ettiği sırada İstanbul 6. İcra Müdürlüğü memurları, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı kararı tebliğ etmek için kongre merkezine gelmişti. Partili milletvekilleri ve hukukçular tarafından karşılanan memurlar, tutanak tutmuştu.

Uzun müzakerenin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermesi üzerine memurlar merkezden ayrılmıştı.

Toplam 583 delegenin bulunduğu seçimde 414 oy kullanılmıştı. Seçimde 389 oy geçerli, 25 oy geçersiz sayılmıştı. Seçime tek aday olarak katılan Özgür Çelik, 386 delegenin oyunu alarak İl Başkanlığına seçilmişti.

