Son dakika | İlk teslimat tamam! ALTAY tankı resmen TSK envanterinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık takip edilen bir ülkeyiz"

Son dakika haberi: ALTAY Tankı modern savaş sahasının tüm gereksinimleri gözetilerek geliştirildi. ALTAY'ın 7 metre 118 santimetre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahip 120 milimetre 55 kalibrelik "ana silah sistemi" MKE tarafından üretildi. Tankların TSK'ya ilk teslimatı bugün Ankara'da düzenlenen törenle gerçekleşti.

ERDOĞAN "LİMUZİN" TOGG'LA GELDİ

Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören alanına TOGG'un limuzin versiyonu olan özel üretim araçla geldi.

ERDOĞAN: "HER AY 8 ADET ALTAY TANKI İLE 10 ADET ALTUĞ İMAL EDİLECEK"

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

Bu devasa tesiste inşallah 1500'ü aşkın personelimiz görev yapacak. Her ay 8 adet ALTAY tankı ile 10 adet ALTUĞ imal edilecek. ALTAY tanklarından da hedefimiz özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bugünkü aşamaya geldiysek inşallah bundan sonraki süreci de başarıyla yürüteceğiz. Bu modern tesisin bizleri hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum.

"YENİ BİR JEOPOLİTİK SİSTEM KURULUYOR"

Yeni bir jeopolitik sistem kurulmakta, uluslararası sistem yalnızca kabuk değil, mecra da değiştirmektedir. Hakkınızı korumak için güçlü olmanız gerektiği bir dünyada yaşadığımız gerçeğiyle sürekli yüzleşiyoruz. Son dönemde attığımız adımlarla Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik.

"SİLAHLARINI BİLE KENDİ ÜRETEN BİR TÜRKİYE VAR"

Geçmişte bir toplu iğne bile üretemiyorduk. Şu anda silahlarını bile kendi üreten bir Türkiye var. Savunma sanayiinde yüzde 80'i yakaladık. Son teknolojiye sahip hava, kara, deniz araçlarımızla destan yazmaya devam ediyoruz. Artık takip edilen bir devletiz. Savunma sanayiinde 1400'ün üzerinde projemiz var. İHA ve SİHA alanında dünyanın en başarılı ilk üç ülkesi arasındayız.

Onlar 'Yapamazsınız' diyordu. Biz 'Yaparsa bu ülkenin evlatları yapar' dedik ve yola koyulduk. Şu ALTAY tankları bize göre yeterli değil. Biz çok daha ileri teknolojiyi yakalamak durumundayız. Bu Alman teknolojisiydi, biz şimdi onu çok daha ileri taşıdık.

ALTAY TANKI'NIN VURUCU GÜCÜ MKE'DEN

AA'nın Makine ve Kimya Endüstrisi'nden aktardığı bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatları gerçekleşen Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY'ın silah sistemlerinin altında Türkiye'nin en köklü savunma sanayi şirketlerinden MKE'nin de imzası bulunuyor.

Modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen ALTAY Tankı'nın 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemini ise MKE üretti. Sistem toplam 7 metre 118 santimetre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahip.

NATO standardına uyumlu mühimmatları da kullanabilen ve 3 bin metre etkili menzil alanına sahip "ana silah sistemi" özel alaşımlı çelikten üretildi. Ana silah sistemi, ayrıca dakikada 6 atış yapabiliyor.

YARDIMCI SİLAH SİSTEMİ DE MKE'DEN

ALTAY'a entegre edilen yardımcı silah sistemi "PMT 76/57T" makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin imzası yer aldı. Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adına "57T" ibaresi konulan silah sistemi, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor.

ALTAY Tankı 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip. MKE mühimmat konusunda da ALTAY'a katkı sundu. Bu kapsamda harp sahasında belirlenen hedefler, MKE tarafından üretilen 120 milimetre tank mühimmatı ile vurulacak.

ALTAY Tankı Projesi kapsamında, yüklenici firma BMC'ye şu ana kadar muhtelif miktarda "ana silah sistemi" ve "yardımcı silah sistemi" teslimatı MKE tarafından gerçekleştirildi.

Tanklara entegre edilecek yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerinin sadece üretimi ve teslimatı değil, aynı zamanda teknik destek süreçleri de MKE tarafından yürütülüyor.