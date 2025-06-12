HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika: İmamoğlu duruşmaya katılmamıştı! Bilirkişi davasında yeni gelişme... 26 Eylül'e ertelendi

Son dakika: Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten" yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Duruşma 26 Eylül'e ertelendi. Ekrem İmamoğlu ve avukatları bugünkü duruşmaya katılmama kararı almıştı.

Son dakika: İmamoğlu duruşmaya katılmamıştı! Bilirkişi davasında yeni gelişme... 26 Eylül'e ertelendi
Melih Kadir Yılmaz

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten" yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

45632

İMAMOĞLU VE AVUKATLARI DURUŞMAYA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklama ile duruşmaya katılmama kararı aldıklarını aktarmıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

ekoo

"Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı. Bunlar da yetmiyor bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz.

"PLANLANAN BU SÜRECİN BİR PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUM"

Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir. Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım. Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: 242 yolcu taşıyordu...SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: 242 yolcu taşıyordu...
Yaz tatilinde aileler dikkat! Yaz tatilinde aileler dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu duruşma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek'ten çok konuşulacak açıklama

Bakan Şimşek'ten çok konuşulacak açıklama

18 yaşından küçük 3 çocuğu cinsel ilişki bahanesiyle kandırıp paralarını aldılar

18 yaşından küçük 3 çocuğu cinsel ilişki bahanesiyle kandırıp paralarını aldılar

SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: 242 yolcu taşıyordu...

SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: 242 yolcu taşıyordu...

Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

Dünya basını Sane transferini konuşuyor! G.Saray Avrupa'nın gözünü korkuttu: Büyük planları var

Dünya basını Sane transferini konuşuyor! G.Saray Avrupa'nın gözünü korkuttu: Büyük planları var

Otoyol kenarına götürdüğü iki kişiyi öldüresiye dövdü! 'Kurban olayım yapma' diye yalvardı

Otoyol kenarına götürdüğü iki kişiyi öldüresiye dövdü! 'Kurban olayım yapma' diye yalvardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.