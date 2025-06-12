Son dakika: İmamoğlu duruşmaya katılmamıştı! Bilirkişi davasında yeni gelişme... 26 Eylül'e ertelendi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten" yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

İMAMOĞLU VE AVUKATLARI DURUŞMAYA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklama ile duruşmaya katılmama kararı aldıklarını aktarmıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı. Bunlar da yetmiyor bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz.

"PLANLANAN BU SÜRECİN BİR PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUM"

Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir. Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım. Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum"