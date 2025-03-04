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  4. Son dakika | İmamoğlu'ndan 'diploma' hamlesi: YÖK raporu hakkında suç duyurusu

Son dakika | İmamoğlu'ndan 'diploma' hamlesi: YÖK raporu hakkında suç duyurusu

04.03.2025 11:35
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Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iddialar gündemde. İmamoğlu'nun hukuk ekibi YÖK raporu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son dakika | İmamoğlu'ndan 'diploma' hamlesi: YÖK raporu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi: İmamoğlu'nun hukuk ekibi, diploma iddiaları hakkında açıklama yaptı. Avukatlar, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK raporu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

"ORTADA SUÇ UNSURU YOK"

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan:

  • Bu olayda bir sahtecilik yok, YÖK raporu var. Ortada suç unsuru yok. Algı oluşturmak istiyorlar.

YÖK RAPORU HAKKINDA HAMLE GELDİ

  • YÖK raporuna imza atan ve katkı sağlayan 5 kişi hakkında dün itibari ile adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, resmi belgeyi gizleme, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve iftira suçları kapsamında suç duyurusunda bulunduk.

AA-20230622-31498591-31498588-IBB_BASKANI_EKREM_IMAMOGLU

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN 'İMAMOĞLU' AÇIKLAMASI

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirmişti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." denmişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Ekrem İmamoğlu
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