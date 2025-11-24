HABER

Son dakika | İmralı ziyareti tarihi kafa karıştırdı, MHP'li ismin paylaşımı merak uyandırdı

Üç partiden birer milletvekilinin İmralı'yı ziyaret etmesi kararlaştırıldı ancak ziyaretin tarihi soru işareti oluşturdu. Kulislerde ziyaretin bugün gerçekleşeceği konuşulmaya başladı ancak salı ve çarşambayı işaret edenler de oldu. Tam da bu sırada ziyaret heyetinde yer alan MHP'li Feti Yıldız'dan gelen paylaşım merak uyandırdı.

Hazar Gönüllü

Son günlerde 'terörsüz Türkiye' süreci kapsamında tarihi gelişmeler yaşanıyor. Sürecin başından bu yana merak edilen 'İmralı' bilmecesi yanıt buldu. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, geçtiğimiz cuma günü, İmralı'ya gidip terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme kararı aldı.

İMRALI HEYETİNDE KİMLER VAR?

Ziyarete AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız, DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit katılacak. CHP ve Yeni Yol grubu ise heyete üye göndermemeye karar verdi.

İMRALI ZİYARETİ BUGÜN MÜ?

Komisyonun ses getiren kararının ardından ziyaretin tarihi merak edilmeye başladı. Türkiye Gazetesi, ziyaretin bugün gerçekleşeceğini yazdı. Haberde yer alan iddiaya göre heyetin gidişi için dün Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı. İznin ardından, heyetin, Öcalan’la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı’ya hareket edeceği aktarıldı. Ayrıca heyetin İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gideceği öne sürüldü.

Öte yandan SÖZCÜ TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın aktardığına göre; AK Partili Hüseyin Yayman görüşmenin yarın ya da çarşamba olabileceğini belirtti, DEM Parti kaynakları ise "Elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.

MHP'Lİ İSİMDEN MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM

Tarih konusu netliğe kavuşmazken ziyarete katılacak MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan gelen paylaşım merak konusu oldu.

Yıldız "Bizleri hayra anahtar,şerre kilit eyle Allah’ım." şeklinde bir paylaşımla niyazını dile getirdi.

