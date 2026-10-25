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Son dakika | Interpol ve MİT düğmeye bastı, Valmir Berısha İzmir'de yakalandı

İzmir'de düzenlenen kritik bir operasyonla Valmir Berısha yakalandı. Şahıs Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranıyordu.

Son dakika | Interpol ve MİT düğmeye bastı, Valmir Berısha İzmir'de yakalandı
Mehmet Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Valmir Berısha yakalandı.

ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANIYORDU

Berısha'nın Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede arandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında "Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Interpol ve MİT düğmeye bastı, Valmir Berısha İzmir de yakalandı 1

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı İzmir
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