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Son dakika | Hürmüz’de yeni dönem! Trump kararını duyurdu: "İran onay verdi"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "en üst düzeyde nükleer denetimlere onay verdiğini" duyurdu. Hürmüz Boğazı'yla ilgili kararını da açıklayan Trump ayrıca dün tüm zamanların 'petrol' rekorunun kırıldığını öne sürdü.

Son dakika | Hürmüz’de yeni dönem! Trump kararını duyurdu: "İran onay verdi"
Mehmet Hazar Gönüllü

ABD ile İran arasında yürütülen barış müzakereleri dünya gündemindeki yerini korurken ABD Başkanı Donald Trump’tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, İran’ın uzun vadeli nükleer denetimleri kabul ettiğini öne sürdü. Hürmüz Boğazı’yla ilgili kararını da duyuran Trump, bölgede petrol akışının rekor seviyeye çıktığını savundu.

“İRAN NÜKLEER DENETİMLERE ONAY VERDİ”

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın “en üst düzeyde nükleer denetimleri” kabul ettiğini ileri sürdü. İran’ın bu yönde adım atmaması halinde yeni müzakerelerin olmayacağını belirten Trump, söz konusu denetimlerin uzun vadeli şekilde süreceğini ifade etti. Trump, İran’ın bu ve diğer başlıklarda verdiğini savunduğu tavizler üzerine Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına onay verdiğini açıkladı.

Son dakika | Hürmüz’de yeni dönem! Trump kararını duyurdu: "İran onay verdi" 1

HÜRMÜZ’DE ABLUKA KALKIYOR

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı’nda yeni bir deniz ablukası uygulanmayacağını duyurdu. Ancak Trump, gerekirse ablukayı yeniden başlatmak üzere gemilerin bölgede kalacağını da belirtti. Trump, bu ihtimalin şu aşamada düşük göründüğünü söyledi.

Son dakika | Hürmüz’de yeni dönem! Trump kararını duyurdu: "İran onay verdi" 2

"PARA GIDA VE TIBBİ MALZEME İÇİN KULLANILACAK"

Trump açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakılacak para veya yaptırım gelirlerinin ABD kontrolündeki bir hesaba aktarılacağını belirtti. Bu paranın yalnızca gıda ve tıbbi malzeme alımında kullanılacağını söyleyen Trump, alımların ABD’den yapılacağını ifade etti. Trump, mısır, buğday ve soya fasulyesi gibi ürünleri de örnek gösterdi. İran’da insani kriz yaşandığını belirten Trump, bu nedenle adım atılması gerektiğini savundu.

Son dakika | Hürmüz’de yeni dönem! Trump kararını duyurdu: "İran onay verdi" 3

“19 MİLYON VARİL PETROL AKTI”

Trump kısa süre sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol miktarına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. ABD Başkanı, dün Hürmüz Boğazı’ndan 19 milyon varil petrol aktığını ve bunun tüm zamanların rekoru olduğunu öne sürdü. Petrol fiyatlarının düştüğünü belirten Trump, dünyanın daha güvenli bir yer haline geldiğini söyledi.

Son dakika | Hürmüz’de yeni dönem! Trump kararını duyurdu: "İran onay verdi" 4

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump Petrol abd
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