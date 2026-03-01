HABER

Son dakika | İran "Uyarıları dikkate almadı" deyip vurdu! Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine saldırı

Son dakika haberi: ABD ve İsrail'in saldırılarına maruz kalan İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini vurdu. Vurulan tankerin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Son dakika | İran "Uyarıları dikkate almadı" deyip vurdu! Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine saldırı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: ABD/İsrail - İran savaşı kızışıyor. Ali Hamaney'in öldürülmesiyle çatışmalar yepyeni bir boyut kazandı. Son olarak Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri vuruldu.

"YASA DIŞI GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞTI"

İran basını, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan ‘yasa dışı’ geçiş yapmaya çalışan petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi’nden yapılan açıklamada da Palau bayraklı petrol tankeri Skylight’ın Umman açıklarında saldırıya uğradığını bildirdi.

Açıklamada, Musandam şehri açıklarında yaklaşık beş deniz mili mesafede düzenlenen saldırının ardından tankerdeki 20 kişilik mürettebatının tahliye edildiği aktarıldı. Umman Deniz Güvenliği Merkezi, tankeri neyin vurduğunu belirtmedi.
Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise "Makine dairesinin başlangıçta yanmakta olduğu bildirilmiş olsa da, şimdi yangının kontrol altına alındığı bildirildi" denildi.

PETROL TANKERİNİN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Sosyal medyada, İran'ın vurduğu petrol tankerine ait olduğu öne sürülen görüntüler yer aldı. Görüntüde tankerden yoğun bir şekilde siyah dumanlar çıktığı görülüyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: DHA-AA

İran İsrail
