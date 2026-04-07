Son dakika | İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma! 3 kişi etkisiz hale getirildi, 2 polis yaralı

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. İsrail Başkonsolosluğu önünde saldırganlarla polisler arasında çatışma çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Emniyet'ten yapılan açıklamada 3 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 2 saldırganın ölü, birinin ise yaralı olarak ele geçirildiği ifade edildi.

2 POLİS YARALI

Ayrıca 2 polisin yaralandığı öğrenildi.

BAKAN GÜRLEK: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak şunları kaydetti:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."