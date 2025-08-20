HABER

SON DAKİKA | İsrail Gazze işgal planını onayladı! 60 bin asker göreve çağrıldı

Son dakika... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik işgal planı tüm dünyada büyük tepki çekmişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı, ordu 60 bin yedek askeri göreve çağırdı.

Doğukan Akbayır

Son dakika: İsrail'in bir süredir gündemde olan Gazze'ye yönelik işgal planı onaylandı. İsrail'de orduya 60 bin yedek askerin çağrıldı öğrenildi.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

İŞGALİN SONLANMASI İÇİN 5 ŞART SUNULMUŞTU

İsrail cephesinden Gazze'deki işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürülmüştü.

Bu şartlar şöyle sıralanmıştı:

Hamas'ın silahsızlandırılması,

20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi

Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması.

