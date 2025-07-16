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Son dakika... İsrail'in Suriye saldırısına ABD'den tepki: "Çok endişeliyiz" Türkiye'den de sert tepki geldi

İsrail'in bugün art arda Suriye'yi vurması Orta Doğu'da gerilimi yine artırdı. Art arda açıklamalar gelirken, ABD tarafı çok endişeli olduklarını bildirdi. Öte yandan Türkiye'den de sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, saldırılara ilişkin olarak "Bölgemizin istikrarına yönelik açık bir tehdittir" dedi.

Son dakika... İsrail'in Suriye saldırısına ABD'den tepki: "Çok endişeliyiz" Türkiye'den de sert tepki geldi
Melih Kadir Yılmaz

İsrail bugün Suriye'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu. Yapılan saldırıların ardından dünya kamuoyu yine Orta Doğu'ya odaklandı.

ABD: "ÇOK ENDİŞELİYİZ"

İsrail'in saldırılarına ABD'den tepki geldi. ABD'den yapılan açıklamada, "Çok endişeliyiz" ifadesi kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da "Derin endişe duyuyoruz. Çatışmanın durmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika... İsrail in Suriye saldırısına ABD den tepki: "Çok endişeliyiz" Türkiye den de sert tepki geldi 1

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ: "SABOTAJ GİRİŞİMİDİR"

Öte yandan Türkiye'den de art arda tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir" denildi.

Son dakika... İsrail in Suriye saldırısına ABD den tepki: "Çok endişeliyiz" Türkiye den de sert tepki geldi 2

YILMAZ: "BÖLGEMİZİN İSTİKRARINA YÖNELİK AÇIK TEHDİTTİR"

Bakanlığın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklamada bulundu ve tepki gösterdi. Yılmaz, "İsrail’in, Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sadece Suriye’nin egemenliğine değil, bölgemizin istikrarına yönelik açık bir tehdittir" dedi.

Son dakika... İsrail in Suriye saldırısına ABD den tepki: "Çok endişeliyiz" Türkiye den de sert tepki geldi 3

ŞARA'DAN İLK AÇIKLAMA: "SURİYE'NİN HER KARIŞ TOPRAĞINI SAVUNACAĞIZ"

İsrail’in son günlerde Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ilk açıklama geldi. Ülkesinin başkenti Şam’da kalacağını belirten Şara, "Suriye'nin her karış toprağını savunacağız" ifadesini kullandı. Şara açıklamasında, "Bu saldırılar sadece askeri değil, siyasi olarak da bir provokasyondur. Halkımızın direniş ruhu ve bölgemizin desteğiyle bu saldırılara karşılık vereceğiz. Suriye yalnız değildir" dedi.

ABD'NİN ARABULUCULUK YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

İsrail basını, İsrail ordusunun saldırılarının sürdüğü Suriye'deki durumu yatıştırmak için ABD'nin arabuluculuk yaptığını iddia etti. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir diplomatik kaynak, Suriye'deki durumun yatıştırılması için ABD yönetiminin de aralarında yer aldığı bazı tarafların araya girdiğini söyledi.

ABD'nin iki ülke arasında ilişkilerin tesisi için arabuluculuk yaptığına işaret eden İsrailli kaynak, "Suriye tarafının kendilerinin beklentilerini bildiğini, kısa sürede mantıklı davranacağını ümit ettiklerini" belirterek Suriye yönetimini tehdit etti.

Tel Aviv'in eylemlerinin Suriye'nin güneyindeki olaylara ve Suriye rejiminin "Dürzilere gelecek zararı önlemesine" bağlı olduğunu savunan İsrailli kaynak, "Suriye ile normalleşmenin devam edip etmediği, İsrail'in Suriye'de rejim değişiminden yana olup olmadığı" yönündeki soruya "kendisinin tehdit savurmaktan yana olmadığını" söyleyerek yanıt verdi.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.
İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu. İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail abd saldırı
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