Son dakika | İsrailli siyasetçilerin skandal açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt! "Yaptırımları artırmalıyız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurgulayıp yaptırımların artırılması önerisinde bulundu.
"KATAR'IN HER DAİM YANINDAYIZ"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Soykırımcı İsrail’in Katar’a düzenlediği menfur saldırıda şehit edilen Katarlı ve Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Türkiye olarak Katar'ın her daim yanındayız.
"SON SALDIRI İSRAİL’İN HAYDUTLUĞUNU FARKLI BOYUTA TAŞIDI"
- İsrail Filistin’den sonra birçok ülkeye saldırdı, Tunus açıklarındaki sivil gemileri hedef aldı. Seçilmiş siyasetçilerine ve devlet adamlarına suikastlar düzenledi. Son saldırı İsrail’in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşıdı. Netanyahu hükümetinin amacının Filistin’de katliam ve soykırımı sürdürürken bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez gerçektir.
İSRAİLLİ SİYASETÇİLERİN SKANDAL 'TÜRKİYE' AÇIKLAMALARINA TEPKİ
- Son dönemde bazı İsrail siyasetçi müsveddelerinin büyük İsrail hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İslam alemi, İsrail’in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah’ın izniyle sahiptir.
"İSRAİL ARTIK DESTEKÇİLERİ İÇİN DE MALİYET OLUŞTURMAYA BAŞLADI"
- Netanyahu katliam şebekesinin muvazeneyi kaybetmesi artık destekçileri için de maliyet oluşturmaya başladı. Katar’a yönelik pervasız saldırılar karşısında İsrail’e kayıtsız şartsız destek verenler de tepki göstermek zorunda kaldı.
"İSRAİL'E YAPTIRIMLARI ARTIRMALIYIZ"
Okuyucu Yorumları 0 yorum