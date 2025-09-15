Son dakika | İsrailli siyasetçilerin skandal açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt! "Yaptırımları artırmalıyız"

Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetleri elbette olumlu bir adımdır. Bu adımlar İsrail’e yönelik somut ve güçlü yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermede zorlanacaktır. Diplomatik gayretlerimizi İsrail’e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız. İsrail'i durduracak güce sahibiz.