HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | İsrailli siyasetçilerin skandal açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt! "Yaptırımları artırmalıyız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli siyasetçilerin Türkiye hakkındaki skandal açıklamalarına tepki gösterdi. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydeden Erdoğan "Diplomatik gayretlerimizi İsrail’e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız" mesajını verdi.

Son dakika | İsrailli siyasetçilerin skandal açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt! "Yaptırımları artırmalıyız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurgulayıp yaptırımların artırılması önerisinde bulundu.

"KATAR'IN HER DAİM YANINDAYIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Soykırımcı İsrail’in Katar’a düzenlediği menfur saldırıda şehit edilen Katarlı ve Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Türkiye olarak Katar'ın her daim yanındayız.

"SON SALDIRI İSRAİL’İN HAYDUTLUĞUNU FARKLI BOYUTA TAŞIDI"

  • İsrail Filistin’den sonra birçok ülkeye saldırdı, Tunus açıklarındaki sivil gemileri hedef aldı. Seçilmiş siyasetçilerine ve devlet adamlarına suikastlar düzenledi. Son saldırı İsrail’in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşıdı. Netanyahu hükümetinin amacının Filistin’de katliam ve soykırımı sürdürürken bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez gerçektir.

Son dakika | İsrailli siyasetçilerin skandal açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan dan yanıt! "Yaptırımları artırmalıyız" 1

İSRAİLLİ SİYASETÇİLERİN SKANDAL 'TÜRKİYE' AÇIKLAMALARINA TEPKİ

  • Son dönemde bazı İsrail siyasetçi müsveddelerinin büyük İsrail hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İslam alemi, İsrail’in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah’ın izniyle sahiptir.

"İSRAİL ARTIK DESTEKÇİLERİ İÇİN DE MALİYET OLUŞTURMAYA BAŞLADI"

  • Netanyahu katliam şebekesinin muvazeneyi kaybetmesi artık destekçileri için de maliyet oluşturmaya başladı. Katar’a yönelik pervasız saldırılar karşısında İsrail’e kayıtsız şartsız destek verenler de tepki göstermek zorunda kaldı.

"İSRAİL'E YAPTIRIMLARI ARTIRMALIYIZ"

  • Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetleri elbette olumlu bir adımdır. Bu adımlar İsrail’e yönelik somut ve güçlü yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermede zorlanacaktır. Diplomatik gayretlerimizi İsrail’e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız. İsrail'i durduracak güce sahibiz.

  • İsrail ile tüm ticaretimizi durdurduk.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'
Mardin'de korkunç olay! Eşinin bıçakladığı Ceylan, ağır yaralandıMardin'de korkunç olay! Eşinin bıçakladığı Ceylan, ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.