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Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda patlama! Binada çökme meydana geldi, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi...

Son Dakika! İstanbul Beyoğlu’nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada çökme meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda patlama! Binada çökme meydana geldi, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi...

Beyoğlu'nda binada patlama meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda itfaiye,sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Son Dakika! İstanbul Beyoğlu nda patlama! Binada çökme meydana geldi, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi... 1

Olay, saat 21.45 sıralarında Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın zemin katındaki büfe de meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından binada çöktü. Ekiplerin, olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika! İstanbul Beyoğlu nda patlama! Binada çökme meydana geldi, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi... 2

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "23.07.2025 Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu İlçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokakta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika! İstanbul Beyoğlu nda patlama! Binada çökme meydana geldi, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi... 3

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama İstanbul Beyoğlu
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