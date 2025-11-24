HABER

Son dakika | İstanbul'da buna müsaade edilmeyecek! Sokak köpekleri için yeni dönem

Son dakika haberi: İstanbul'da sokak köpekleri hakkında kritik bir karar alındı. Buna göre artık sokakta sahipsiz köpeklerin "kontrolsüz beslenmesine" müsaade edilmeyecek. Açıklamada "haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışa" parantez açıldı.

İSTANBUL'DA 'SOKAK KÖPEKLERİ' DÜZENLEMESİ

Türkiye'nin en çok tartışılan konularından biri olan sokak köpekleri meselesiyle ilgili İstanbul'da yeni bir adım atıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşlemler Hakkında" başlıklı bir açıklama yaptı. Yeni 'sokak köpekleri' kararı Vali Davut Gül tarafından İstanbul'daki tüm belediyelere gönderildi.

İSTANBUL'DA 'SOKAK KÖPEKLERİ' DÜZENLEMESİ

"Sahipsiz köpeklerin toplanmasına" değinilen açıklamada "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, sahipsiz hayvanlara yönelik iş ve işlemler düzenlenmiş olup yerel yönetimlere görev ve sorumluluklar verilmiştir" dendi.

'KONTROLSÜZ BESLEME' AYARI

Açıklamada "sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi" ifadelerine yer verildi.

Sokak köpekleriyle ilgili alınan yeni kararların yer verildiği açıklama şöyle:

"İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması,

Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi,

"HAŞERE VE KEMİRGEN POPÜLASYONUNDAKİ ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA..."

02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi,

Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can-mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

