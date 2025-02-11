SON DAKİKA | İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil? Eğitime kar engeli... Kararlar peş peşe geliyor: Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar...

Son dakika: İstanbul'da kar tatili haberi... Dün gece başlayan ve etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle Avcılar, Arnavutköy'de ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi. Milyonlarca öğrenci ve veli "İstanbul genelinde okullar tatil mi? İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil?" sorularına yanıt arıyor. Gözler İstanbul Valiliği'nin yapacağı son dakika açıklamasına çevrildi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ALARMI

İstanbul'da günlerdir beklenen kar sonunda kente ulaştı. Dün gece itibariyle başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren şehrin çeşitli bölgelerinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan açıklamalara göre, kar yağışı bugün ve yarın etkisini sürdürecek.

Özellikle Bahçeşehir, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca gibi ilçelerde kar yağışının daha yoğun olması beklenirken, İstanbul Valiliği’nin kar tatili kararı alıp almadığı büyük merak konusu oldu. Beklenen kar tatili haberleri ise peş peşe gelmeye başladı.

SON DAKİKA | KAR TATİLİ HABERLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

İstanbul'da kaymakamlık kararıyla Avcılar, Arnavutköy'de ve Esenyurt'ta okullar 11 Şubat bugün (Salı) tatil edildi.

İSTANBUL GENELİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

"İstanbul genelinde okullar tatil mi? İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil?" sorularının yanıtı veli ve öğrenciler tarafından merak edilirken, gözler İstanbul Valiliği'nin yapacağı son dakika açıklamasına çevrildi.

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından birazdan açıklama yapılması bekleniyor.

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