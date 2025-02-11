Bu fotoğraflar az önce İstanbul'da çekildi! Bir taraf beyaza büründü araçlar yolda kaldı bir taraf günlük güneşlik...

Günlerdir konuşulan kar yağışı İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini artırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı. Bahçeşehir, Arnavutköy ve Anadolu Yakası'nda kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Ancak aynı dakikalarda Beşiktaş, Sarıyer ve çevrelerinde yağış etkisini gösteremedi. Aynı dakikada çekilen iki fotoğraf karesi arasındaki fark dikkat çekti.

BEKLENEN KAR GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini artırdı. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi ve Bahçeşihir taraflarında yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yollar beyaza bürünürken vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

İstanbul Bahçeşehir

BİR TARAF BEYAZ BİR TARAF YEŞİL

Kar yağışının etkili olduğu dakikalarda ise İstanbul'da iki farklı mevsim bir arada görüldü. İstanbul'un bir tarafında yollar ve yeşillikler beyaza bürünürken diğer tarafında kardan eser yoktu.

İstanbul Maslak

Özellikle Sarıyer ve Beşiktaş ve çevresinde yaşayan birçok vatandaş kar yağışına tanık olamadı.

İstanbul Beylikdüzü

İstanbul Büyükçekmece

İstanbul Haliç

İSTANBUL’DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul’da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 1 ila 6°C arasında seyretmesi bekleniyor.

ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT!

AKOM’un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak. Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor.

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÖNEMLİ UYARILAR

AKOM, vatandaşları özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

İBB EKİPLERİ GECE BOYUNCA ÇALIŞTI

İBB ekipleri, dün gece kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Avrupa yakasında Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçeleri ile Anadolu Yakası’nda Beykoz, Şile ve Çekmeköy ilçelerinde gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. 11.916 personel ve 3.375 araç ile tuzlama ve buzlanmaya karşı önlemler alınırken, karın etkili olduğı yerlerde küreme çalışmaları yapıldı.

SON 24 SAATTE 3.590 TON TUZ VE 13 TON SOLÜSYON KULLANILDI

İBB ekipleri, ana yollar, meydanlar, metro girişleri, otobüs durakları ve üst geçitlerde yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, son 24 saat içinde 3.590 ton tuz ve 13 ton solüsyon kullanıldığı bildirildi.

EVSİZ VATANDAŞLAR VE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

İBB, soğuk hava koşullarına karşı evsiz vatandaşlara barınma ve temel ihtiyaç desteği sağlamaya devam ediyor. Şu an 530 erkek ve 96 kadın olmak üzere toplam 626 kişi misafir ediliyor. Kış çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2.000 evsiz vatandaşa destek sağlandı.

Öte yandan, İBB Veteriner Hizmetleri ekipleri, sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton mama dağıtımı yaparak yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara destek sağlıyor.

HAVAYOLU ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçak seferleri iptal edildi. Yetkililer, vatandaşların hava durumu güncellemelerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.