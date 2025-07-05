SON DAKİKA| İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'dan yapılan açıklamada İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD, 3.8 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 8.85 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD, depremin Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana geldiğini belirtti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-05
Saat:14:24:21 TSİ
Enlem:40.84444 N
Boylam:28.27639 E
Derinlik:8.85 km
Detay:https://t.co/F26C4qY1Qw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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