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SON DAKİKA| İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! İstanbul ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. AFAD depremin yerini Silivri açıkları olarak duyurdu. İşte tüm detaylar!

SON DAKİKA| İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem!
Doğukan Akbayır

Son dakika! AFAD'dan yapılan açıklamada İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD, 3.8 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 8.85 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD DEPREMİN YERİNİ AÇIKLADI

AFAD, depremin Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana geldiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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