SON DAKİKA| İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'dan yapılan açıklamada İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD, 3.8 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 8.85 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD DEPREMİN YERİNİ AÇIKLADI

AFAD, depremin Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana geldiğini belirtti.