Son dakika: Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika haberi: Bursa sallanmaya devam ediyor. Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde 70 dakika arayla 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde deprem olmuş, depremler başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedilmişti.
AFAD, Bursa'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin 10 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Bugün de İstanbul'da hissedilen bir deprem daha oldu. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Bursa olan depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
Depremin derinliği 12.91 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 2, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-02
Saat:13:57:43 TSİ
Enlem:40.49361 N
Boylam:29.21694 E
Derinlik:12.91 km
Detay:https://t.co/5UcwRRIdTS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bakan Yerlikaya deprem sonrası açıklama yaptı. Olumsuz bir durum bulunmadığını söyleyen Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;
"Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2025
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/QcMJBiBwXM
Prof. Dr. Süleyman Pampal "Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge. Bir kuzey kol var 1999’da Adalar’a doğru kırıldı. 1894’te Adalar fayı kırıldı. 23 Nisan’da deprem olan batı kesim doğuya doğru devam ediyor. Orada kırılmamış kesimin 7 civarı deprem üretebileceğini varsayabiliriz. Ege’den başlarsak Tekirdağ civarından Marmara’ya kadar kuzey kol kırıldı. 2.cisinin gelmesi muhtemel." ifadelerini kullandı.
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