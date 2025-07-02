Son dakika: Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika haberi: Bursa sallanmaya devam ediyor. Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde 70 dakika arayla 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde deprem olmuş, depremler başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedilmişti.

BURSA GEMLİK DÜN SALLANMIŞTI

AFAD, Bursa'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin 10 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN BİR DEPREM DAHA OLDU!

Bugün de İstanbul'da hissedilen bir deprem daha oldu. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Bursa olan depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

Depremin derinliği 12.91 km olarak ölçüldü.

YERLİKAYA: "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR"

Bakan Yerlikaya deprem sonrası açıklama yaptı. Olumsuz bir durum bulunmadığını söyleyen Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/QcMJBiBwXM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2025

"TEYYAKKUZDA OLMAMIZ GEREKİYOR"

Prof. Dr. Süleyman Pampal "Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge. Bir kuzey kol var 1999’da Adalar’a doğru kırıldı. 1894’te Adalar fayı kırıldı. 23 Nisan’da deprem olan batı kesim doğuya doğru devam ediyor. Orada kırılmamış kesimin 7 civarı deprem üretebileceğini varsayabiliriz. Ege’den başlarsak Tekirdağ civarından Marmara’ya kadar kuzey kol kırıldı. 2.cisinin gelmesi muhtemel." ifadelerini kullandı.