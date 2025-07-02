HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika: Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Dün Bursa merkez'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bugün Bursa Gemlik'te bir deprem daha gerçekleşti. Deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Bursa'da saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Cansu Akalp

Son dakika haberi: Bursa sallanmaya devam ediyor. Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde 70 dakika arayla 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde deprem olmuş, depremler başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedilmişti.

BURSA GEMLİK DÜN SALLANMIŞTI

AFAD, Bursa'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin 10 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN BİR DEPREM DAHA OLDU!

Bugün de İstanbul'da hissedilen bir deprem daha oldu. AFAD’tan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Bursa olan depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

Depremin derinliği 12.91 km olarak ölçüldü.

YERLİKAYA: "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR"

Bakan Yerlikaya deprem sonrası açıklama yaptı. Olumsuz bir durum bulunmadığını söyleyen Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"TEYYAKKUZDA OLMAMIZ GEREKİYOR"

Prof. Dr. Süleyman Pampal "Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge. Bir kuzey kol var 1999’da Adalar’a doğru kırıldı. 1894’te Adalar fayı kırıldı. 23 Nisan’da deprem olan batı kesim doğuya doğru devam ediyor. Orada kırılmamış kesimin 7 civarı deprem üretebileceğini varsayabiliriz. Ege’den başlarsak Tekirdağ civarından Marmara’ya kadar kuzey kol kırıldı. 2.cisinin gelmesi muhtemel." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştüCevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Bingöl’de yaralı halde bulunan leylek, tedaviye alındıBingöl’de yaralı halde bulunan leylek, tedaviye alındı

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Minik bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu! Mert Demir detayı

Minik bikinisiyle verdiği pozlarla olay oldu! Mert Demir detayı

Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

Son dakika: Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika: Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Dünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatı

Dünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatı

Leman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

Leman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

Dede ile torunun kahreden ölümü!

Dede ile torunun kahreden ölümü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.