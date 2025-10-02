HABER

SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD duyurdu: 5.0 büyüklüğünde merkez üssü Marmara Denizi

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli'de de hissedildi. AFAD depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu ve büyüklüğünü 5.0 olduğunu duyurdu. İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama geldi.

Son dakika haberi: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem bazı bölgelerde şiddetli hissedilirken, panik anlarının yaşanmasına neden oldu. Söz konusu deprem Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli'de ve çevre illerde de hissedildi.

SON DAKİKA | MARMARA DENİZİ'NDE 5.0 DEPREM

AFAD, Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nin 18 kilometre derininde saat 14.55'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden söz konusu depremin ardından ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.

Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

