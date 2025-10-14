HABER

Son dakika | İstanbul'da kara para ağı çökertildi! Laleli'de dev operasyon: Onlarca araç, şirket, banka hesapları, taşınmazlar...

Son dakika haberi: İstanbul'da 'Dağ Grup' şirketi altında suç örgütü faaliyeti göstererek 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları iddia edilen şüphelilere operasyon yapıldı. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Laleli’de bulunan Dağ Grup çatısı altında şirket ve şahıslara yönelik yürütülen soruşturmada gelişmeler yaşanıyor.

'LİBYA' DETAYI

Soruşturma kapsamında; Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketler üzerinden tekellere alındığı, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanıldığı öne sürüldü.

Son dakika | İstanbul da kara para ağı çökertildi! Laleli de dev operasyon: Onlarca araç, şirket, banka hesapları, taşınmazlar... 1

1 MİLYARDAN FAZLA SUÇ GELİRİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde edilen paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin ise çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edildi.

255 TAŞINMAZ, 60 ARAÇ... HEPSİNE EL KONDU

Soruşturma çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 28. Maddesine Muhalefet" suçlarından 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

