SON DAKİKA | Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Bölgeden ilk görüntüler geldi: Bir bina yıkıldı

Son dakika! AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre illerden de şiddetli hissedildi.

BİR BİNA YIKILDI

Balıkesir'deki şiddetli deprem sonrası bir binanın yıkıldığı bilgisi geldi. Yıkılan binada kimsenin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İşte o görüntüler:

4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ BİR DEPREM!

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 4.6 büyüklüğünde farklı bir deprem daha meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA: "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Şiddetli deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ana dek herhangi olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."