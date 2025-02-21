Son dakika | İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi! En soğuk gece için cumartesi işaret edildi: "Kar etkisini artıracak"

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası mega kent İstanbul'u iyiden iyiye etkisi altına aldı. Üstelik kar yağışının bu akşam ve önümüzdeki gecelerde etkini artıracağı ifade ediliyor. Bugün fırtınanın şiddetlenmesiyle vapur seferleri de iptal edildi.

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"KARADENİZ ŞU SIRALAR KENDİNİ AKŞAMA, GECEYE VE CUMARTESİ GÜNÜNE HAZIRLIYOR"

Beklenen kar yağışının henüz gelmemesi işaret edilirken bu akşama ve önümüzdeki gecelere dikkat çekiliyor. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbullu kar severler biraz moral bozukluğu oldu, farkındayız. Ancak henüz bitmedi. Karadeniz şu sıralar kendini akşama, geceye ve cumartesi gününe hazırlıyor. Bu akşam sistemin ana halini yaşayacağız. Hep birlikte takip edelim, beyaz örtü, kardan adam konusunda ümitliyiz."

"CUMARTESİ GÜNÜ DE YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da kar yağışının bugün daha sık görüleceğini ifade etti. Bugün kar yağışıyla birlikte fırtına çıkacağını söyleyen Çalışkan “Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak” dedi. Çalışkan ayrıca kar yağışının cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceği uyarısında bulundu.

SON DAKİKA | VAPUR SEFERLERİ DURDURULDU

İstanbul'da şehir hatları vapur seferleri yoğun tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

CUMARTESİ-PAZAR BİRÇOK MERKEZ VE KURSTA EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül mega kentte alınan son kararı şöyle duyurdu:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri-kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

"CUMARTESİ EN SOĞUK GECE"

Öte yandan bu gece itibarıyla sıcaklıkların daha da düşeceğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumartesi gecesinin çok soğuk geçmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi. İmamoğlu tipinin öğleden sonra bastıracağını, gece boyunca şiddetleneceğini belirtti.

PAZAR GÜNÜ DEĞİŞİYOR

Pazar günü kar yağışının zayıflayacağını söyleyen Dilek Çalışkan, “Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve Boğaz hattında daha etkili olacak.” diye konuştu.

İSTANBUL'UN TÜM İLÇELER İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Genel Müdürlüğün açıklamasında il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

AKOM'DAN DA KAR UYARISI VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede de bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini artıracağı ifade edildi.

Kar yağışının üç gün boyunca kuvvetli sürüp pazartesi günü etkisini yitireceği, salı sabahı saatlerinde ise İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır