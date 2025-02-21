HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi! En soğuk gece için cumartesi işaret edildi: "Kar etkisini artıracak"

Son dakika | İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi! En soğuk gece için cumartesi işaret edildi: "Kar etkisini artıracak"

21.02.2025 16:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı dün gece il genelinde etkisini gösterdi. Bu gece kar yağışının yeniden kuvvetlenmesi, önümüzdeki gecelerde de devam etmesi bekleniyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en soğuk gece olarak cumartesi gününü işaret etti. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu uyarı var. Vapur seferleri de iptal edildi.

Son dakika | İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi! En soğuk gece için cumartesi işaret edildi: "Kar etkisini artıracak"

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası mega kent İstanbul'u iyiden iyiye etkisi altına aldı. Üstelik kar yağışının bu akşam ve önümüzdeki gecelerde etkini artıracağı ifade ediliyor. Bugün fırtınanın şiddetlenmesiyle vapur seferleri de iptal edildi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

"KARADENİZ ŞU SIRALAR KENDİNİ AKŞAMA, GECEYE VE CUMARTESİ GÜNÜNE HAZIRLIYOR"

Beklenen kar yağışının henüz gelmemesi işaret edilirken bu akşama ve önümüzdeki gecelere dikkat çekiliyor. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbullu kar severler biraz moral bozukluğu oldu, farkındayız. Ancak henüz bitmedi. Karadeniz şu sıralar kendini akşama, geceye ve cumartesi gününe hazırlıyor. Bu akşam sistemin ana halini yaşayacağız. Hep birlikte takip edelim, beyaz örtü, kardan adam konusunda ümitliyiz."

6faf8eb5-af37-44c6-a976-eca8b24135e2

"CUMARTESİ GÜNÜ DE YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da kar yağışının bugün daha sık görüleceğini ifade etti. Bugün kar yağışıyla birlikte fırtına çıkacağını söyleyen Çalışkan “Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak” dedi. Çalışkan ayrıca kar yağışının cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceği uyarısında bulundu.

c009866e-dcf8-4660-a9a7-5af40013c2e8

SON DAKİKA | VAPUR SEFERLERİ DURDURULDU

İstanbul'da şehir hatları vapur seferleri yoğun tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

CUMARTESİ-PAZAR BİRÇOK MERKEZ VE KURSTA EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül mega kentte alınan son kararı şöyle duyurdu:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri-kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

iStock-1304046548

"CUMARTESİ EN SOĞUK GECE"

Öte yandan bu gece itibarıyla sıcaklıkların daha da düşeceğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumartesi gecesinin çok soğuk geçmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi. İmamoğlu tipinin öğleden sonra bastıracağını, gece boyunca şiddetleneceğini belirtti.

AA-20230622-31498591-31498588-IBB_BASKANI_EKREM_IMAMOGLU

PAZAR GÜNÜ DEĞİŞİYOR

Pazar günü kar yağışının zayıflayacağını söyleyen Dilek Çalışkan, “Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve Boğaz hattında daha etkili olacak.” diye konuştu.

iStock-1078875798

İSTANBUL'UN TÜM İLÇELER İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Genel Müdürlüğün açıklamasında il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

iStock-1213486454

AKOM'DAN DA KAR UYARISI VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede de bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini artıracağı ifade edildi.

iStock-1364440687

Kar yağışının üç gün boyunca kuvvetli sürüp pazartesi günü etkisini yitireceği, salı sabahı saatlerinde ise İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kar bu kez eğlendirmedi... Kazada 1 kişi hayatını kaybettiKar bu kez eğlendirmedi... Kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Önemsiz deyip geçmeyin! Baş dönmesinin en büyük sebebi buymuş!Önemsiz deyip geçmeyin! Baş dönmesinin en büyük sebebi buymuş!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Maydonoz Döner'e kayyum atandı!

Maydonoz Döner'e kayyum atandı!

F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın maçı her an ertelenebilir! Saha zemini beyaza büründü...

Beşiktaş'ın maçı her an ertelenebilir! Saha zemini beyaza büründü...

Kimse ne olduğunu anlayamadı! En-Nesyri'den gece yarısı paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! En-Nesyri'den gece yarısı paylaşım

Boşanma nedeni sosyal medyayı ikiye böldü! "Bu gerçek olamaz"

Boşanma nedeni sosyal medyayı ikiye böldü! "Bu gerçek olamaz"

2025 kehanetleri yeniden gündem oldu! "Doğu'daki bir savaş"

2025 kehanetleri yeniden gündem oldu! "Doğu'daki bir savaş"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.