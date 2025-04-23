Son dakika | İstanbul depremi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "En güncel bilgiler" diyerek duyurdu: "Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde konuştu.
Erdoğan konuşmasının başında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayıp ardından İstanbul'daki 6,2'lik depremle ilgili bilgileri verdi. İşte Erdoğan'ın ifadeleri:
Kısa süre önce İstanbul’da deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz.
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