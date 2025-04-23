HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Son dakika | İstanbul depremi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "En güncel bilgiler" diyerek duyurdu: "Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul depremi sonrası gerçekleştirdiği konuşmada "Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımız, AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika | İstanbul depremi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "En güncel bilgiler" diyerek duyurdu: "Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde konuştu.

Erdoğan konuşmasının başında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayıp ardından İstanbul'daki 6,2'lik depremle ilgili bilgileri verdi. İşte Erdoğan'ın ifadeleri:

  • Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehitlerimizi şükranla yad ediyorum.

ERDOĞAN İSTANBUL DEPREMİ SONRASI DUYURDU: ŞİMDİLİK SIKINTILI BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR

  • Kısa süre önce İstanbul’da deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

  • AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz.

  • Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımız, AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Rabbim milletimizi her türlü musibetten, afetten muhafaza eylesin.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tanal tıra tırmandı: Cumhuriyetin yüz karası oldunuzTanal tıra tırmandı: Cumhuriyetin yüz karası oldunuz
Taksim’de depremi hissedenler Gezi Parkı’na akın ettiTaksim’de depremi hissedenler Gezi Parkı’na akın etti

Anahtar Kelimeler:
deprem Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Resmen zıpladık' diyerek paylaştı: Sarsıntılar...

'Resmen zıpladık' diyerek paylaştı: Sarsıntılar...

Kilometrelerce yolu iki küçük nokta için gitti...

Kilometrelerce yolu iki küçük nokta için gitti...

İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi

İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi

Valizinden 6 bin tane çıktı: Savunması pes dedirtti!

Valizinden 6 bin tane çıktı: Savunması pes dedirtti!

SON DAKİKA | İstanbul Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

SON DAKİKA | İstanbul Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

İstanbul'da peş peşe depremler! Naci Görür'den açıklama: "Büyük deprem geliyor diyor"

İstanbul'da peş peşe depremler! Naci Görür'den açıklama: "Büyük deprem geliyor diyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.