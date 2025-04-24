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Son dakika | İstanbul depremi sonrası korkunç rakamı açıklayıp "Acilen" diye uyardı! Bakan Kurum: "Yapı stokunun 1 saniye bile kayba tahammülü yok"

Son dakika haberi: Silivri açıklarındaki 6,2'lik İstanbul depremi sonrası bakanlardan önemli değerlendirmeler geldi. Bakan Kurum depremde 7 binanın az hasar aldığını belirtip "Orta veya ağır hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk bir binamız yıkıldı" dedi. Mega kentte 1,5 milyon riskli bina olduğunu belirten Kurum "İstanbul'daki yapı stokunun 1 dakika, 1 saniye bile kayba tahammülü yok" diye konuştu.

Son dakika | İstanbul depremi sonrası korkunç rakamı açıklayıp "Acilen" diye uyardı! Bakan Kurum: "Yapı stokunun 1 saniye bile kayba tahammülü yok"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından bakanlar Yerlikaya, Kurum ve Memişoğlu basın açıklaması gerçekleştirdi.

YERLİKAYA: "112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE 16 BİN 712 ÇAĞRI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

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  • Deprem sebebiyle yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimize bu vakte kadar 16 bin 712 çağrı geldi.

  • AFAD tarafından İstanbul’a 650 personel ve 148 araç görevlendirdik.

"101 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİNİN BARINMA TALEBİ KARŞILANDI"

  • Barınma talebi olan 51 vatandaşımız camilerimizde, 50 binin biraz üzerinde vatandaşımız da okul, yurt ve sosyal tesislerde barındırıldı. 101 bin vatandaşımızın barınma talepleri dün gece karşılandı.

KURUM: "7 BİNA AZ HASARLI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

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  • Şu ana kadar 7 binamız az hasarlı. Orta veya ağır hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk bir binamız yıkıldı. 28 bin 500 kamu binası incelenecek. KYK yurtlarıyla ilgili hasar tespit edilmedi. Kamu binaları ve gelen ihbarların neticesini 4 gün içinde tamamlayıp milletimizi bilgilendireceğiz.

"İSTANBUL'DAKİ YAPI STOKUNUN 1 SANİYE BİLE KAYBA TAHAMMÜLÜ YOK"

  • İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina var. Yüzde 30'u acilen dönüştürülmeli.

  • İstanbul'un tek gündemi deprem olmalıdır. İstanbul'daki yapı stokunun 1 dakika, 1 saniye bile kayba tahammülü yoktur. Biz bakanlık olarak 39 ilçemizde 365 ayrı alanda dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz.

  • Deprem milli güvenlik meselesidir. Siyasete ve polemiğe yer yok, el ele verme zamanı.

MEMİŞOĞLU: 60 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları ise şöyle:

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  • Deprem sırasında panikle yaralananlar oldu. 60 kişi tedavi altında, sağlık durumları iyi.
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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Ali Yerlikaya
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