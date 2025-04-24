Son dakika | İstanbul depremi sonrası korkunç rakamı açıklayıp "Acilen" diye uyardı! Bakan Kurum: "Yapı stokunun 1 saniye bile kayba tahammülü yok"

Son dakika haberi: İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından bakanlar Yerlikaya, Kurum ve Memişoğlu basın açıklaması gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Deprem sebebiyle yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimize bu vakte kadar 16 bin 712 çağrı geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina var. Yüzde 30'u acilen dönüştürülmeli.
İstanbul'un tek gündemi deprem olmalıdır. İstanbul'daki yapı stokunun 1 dakika, 1 saniye bile kayba tahammülü yoktur. Biz bakanlık olarak 39 ilçemizde 365 ayrı alanda dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları ise şöyle:
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