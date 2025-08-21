Son dakika... İstanbul Valiliği'nden "İvedilikle toplayın" duyurusu: Başıboş sokak köpeği talimatı verildi...

İstanbul Valiliği, sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili harekete geçti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliğini koruma amacıyla sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin ivedilikle başlatılacağı duyuruldu.

OKUL ÇEVRELERİ VE KALABALIK ALANLAR ÖNCELİKLİ

Açıklamada, özellikle okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde toplama faaliyetlerinin hızlandırılacağı vurgulandı. Valilik, şu ifadeleri kullandı: “Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması.”

YASAL ÇERÇEVEDE HIZLI MÜDAHALE

Valilik, toplama işlemlerinin mevcut yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Kamu güvenliğini tehdit eden durumların önüne geçmek için çalışmaların hızla tamamlanacağı ifade edildi.