Son dakika | İzmir ve Muğla da hissetti! Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 5,1 ile sarsıldı

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. Saat 22.05'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: EGE'DE YENİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İZMİR İLE MUĞLA DA HİSSETTİ

Depremin İzmir, Muğla ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

ÖNCESİNDE DE 4,6 OLDU

Yine Ege Denizi'nde saat 21.53'te ise 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır