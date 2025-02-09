Son dakika | İzmir ve Muğla da hissetti! Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 5,1 ile sarsıldı

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. Saat 22.05'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremin İzmir, Muğla ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
Yine Ege Denizi'nde saat 21.53'te ise 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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