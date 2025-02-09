HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | İzmir ve Muğla da hissetti! Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 5,1 ile sarsıldı

Son dakika | İzmir ve Muğla da hissetti! Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 5,1 ile sarsıldı

09.02.2025 22:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Ege Denizi depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Muğla'da da hissedildi.

Son dakika | İzmir ve Muğla da hissetti! Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 5,1 ile sarsıldı

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. Saat 22.05'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

thumbs_b_c_14eaab5273ac915e5969642e3c8c160c

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: EGE'DE YENİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ekran görüntüsü 2025-02-09 223136

İZMİR İLE MUĞLA DA HİSSETTİ

Depremin İzmir, Muğla ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

ÖNCESİNDE DE 4,6 OLDU

Yine Ege Denizi'nde saat 21.53'te ise 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Murat Sancak'tan canlı yayında küfürlü sözler! Okan Buruk'a: Benim ağzımı açtırma...

Murat Sancak'tan canlı yayında küfürlü sözler! Okan Buruk'a: Benim ağzımı açtırma...

Adana Demirspor Galatasaray karşısında sahadan çekildi!

Adana Demirspor Galatasaray karşısında sahadan çekildi!

Ezilen kurye yaşadıklarını anlattı: "Beklemediğim bir şey yapıyor"

Ezilen kurye yaşadıklarını anlattı: "Beklemediğim bir şey yapıyor"

Cesedi deforme olmuş halde bulundu

Cesedi deforme olmuş halde bulundu

Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Öğrenci evinde aşk cinayeti! Kan donduran mesajlar...

Öğrenci evinde aşk cinayeti! Kan donduran mesajlar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.