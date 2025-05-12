SON DAKİKA| Kabine toplantısında 'Bahçeli' detayı! Türk Bayraklı çiçek gönderdi

Terör örgütü PKK bugün kendini feshetti ve silah bıraktı. PKK'nın kendini feshetmesinin ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine toplandı. 'Terörsüz Türkiye' gündemi ile bir araya gelen kabineye MHP lideri Devlet Bahçeli, çiçek gönderdi.

KABİNE'DE NELER KONUŞULACAK?

PKK terör örgütü tarafından yapılan açıklamanın da kritik toplantıda ele alınması bekleniyor. Toplantıda ayrıca, açıklama sonrasında oluşturulacak yol haritasının değerlendirilmesi de masaya gelecek.

Toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımlar da değerlendirilecek.

BAHÇELİ'DEN KABİNE'YE AY YILDIZLI ÇİÇEK

Terörsüz Türkiye gündemi ile toplanan Kabineye MHP Lideri Devlet Bahçeli Ay Yıldızlı çiçek gönderdi.