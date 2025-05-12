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SON DAKİKA| Kabine toplantısında 'Bahçeli' detayı! Türk Bayraklı çiçek gönderdi

Bugün Türkiye tarihi anlara şahitlik etti. Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurmasının ardından Kabine Toplantısı 'Terörsüz Türkiye' gündemi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısına MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Türk Bayraklı çiçek gönderdi.

SON DAKİKA| Kabine toplantısında 'Bahçeli' detayı! Türk Bayraklı çiçek gönderdi
Ezgi Sivritepe

Terör örgütü PKK bugün kendini feshetti ve silah bıraktı. PKK'nın kendini feshetmesinin ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine toplandı. 'Terörsüz Türkiye' gündemi ile bir araya gelen kabineye MHP lideri Devlet Bahçeli, çiçek gönderdi.

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KABİNE'DE NELER KONUŞULACAK?

PKK terör örgütü tarafından yapılan açıklamanın da kritik toplantıda ele alınması bekleniyor. Toplantıda ayrıca, açıklama sonrasında oluşturulacak yol haritasının değerlendirilmesi de masaya gelecek.

Toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımlar da değerlendirilecek.

AA-20250512-37927291-37927286-CUMHURBASKANLIGI_KABINESI_TOPLANDI

BAHÇELİ'DEN KABİNE'YE AY YILDIZLI ÇİÇEK

Terörsüz Türkiye gündemi ile toplanan Kabineye MHP Lideri Devlet Bahçeli Ay Yıldızlı çiçek gönderdi.

AA-20250512-37927291-37927288-CUMHURBASKANLIGI_KABINESI_TOPLANDI

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
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