Son dakika! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta saat 13:12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık olan deprem yerin 12.46 kilometre altında yaşandı.

Kandilli Rasathanesi de sarsıntının boyutunu 4.4 olarak, derinliğini ise 6.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.

VALİ ÜNLÜER "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer yaptığı açıklamada, "Değerli Hemşehrilerim, Pazarcık ilçemizde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.