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Son dakika! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ta saat 13:12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Melih Kadir Yılmaz

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta saat 13:12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık olan deprem yerin 12.46 kilometre altında yaşandı.

Son dakika! Kahramanmaraş ta 4.4 büyüklüğünde deprem 1

Kandilli Rasathanesi de sarsıntının boyutunu 4.4 olarak, derinliğini ise 6.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.

VALİ ÜNLÜER "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer yaptığı açıklamada, "Değerli Hemşehrilerim, Pazarcık ilçemizde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş afad
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