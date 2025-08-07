HABER

Son dakika | Karabük'te yeniden alevler yükseliyor: Ormanlık alanda yangın hızla büyüdü! İşte ilk kareler

Son dakika haberi: Karabük'te yeniden bir orman yangını başladı. Tedirgin eden alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde süren orman yangınlarında büyük zarar gören Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın başladı. Ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi sürüyor.

Son dakika | Karabük te yeniden alevler yükseliyor: Ormanlık alanda yangın hızla büyüdü! İşte ilk kareler 1

BÖLGE RÜZGARLI

Karabük’ün Arıcak köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yaklaşık 1,5 saat önce başlayan yangına çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve su tankeriyle müdahale ediliyor.

Son dakika | Karabük te yeniden alevler yükseliyor: Ormanlık alanda yangın hızla büyüdü! İşte ilk kareler 2

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangının ilerlemesini durdurmak için iş makineleriyle yol açma çalışmaları yürütülüyor. Alevler, dron ile görüntülenirken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan su atarak müdahalede bulunuyor. Yangın söndürme çalışmaları hem karadan hem havadan sürüyor.

Son dakika | Karabük te yeniden alevler yükseliyor: Ormanlık alanda yangın hızla büyüdü! İşte ilk kareler 3

İŞTE YANGIN BÖLGESİNDEN İLK KARELER

Son dakika | Karabük te yeniden alevler yükseliyor: Ormanlık alanda yangın hızla büyüdü! İşte ilk kareler 4

Son dakika | Karabük te yeniden alevler yükseliyor: Ormanlık alanda yangın hızla büyüdü! İşte ilk kareler 5

Son dakika | Karabük te yeniden alevler yükseliyor: Ormanlık alanda yangın hızla büyüdü! İşte ilk kareler 6

Son dakika | Karabük te yeniden alevler yükseliyor: Ormanlık alanda yangın hızla büyüdü! İşte ilk kareler 7

Son dakika | Karabük te yeniden alevler yükseliyor: Ormanlık alanda yangın hızla büyüdü! İşte ilk kareler 8

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük orman yangını orman İtfaiye
