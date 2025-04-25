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Son dakika | Kaset ve şantaj iddiaları gündem olmuştu! DMM'den yalanlama geldi: "Organize bir itibar suikastının parçası"

Bazı devlet yetkilileri ve siyasetçiler hakkında ortaya atılan "kaset ve şantaj" iddiaları hakkında açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır" dendi.

Son dakika | Kaset ve şantaj iddiaları gündem olmuştu! DMM'den yalanlama geldi: "Organize bir itibar suikastının parçası"
Hazar Gönüllü

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gündemdeki kaset ve şantaj iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

"HAYAL ÜRÜNÜ KURGU HABERLER"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddiaları doğru değildir. Bahse konu haberler, herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haberlerdir. İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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ÖZGÜR ÖZEL DE DEĞİNMİŞTİ

Söz konusu iddiayı geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gündeme getirmişti. Özel, suikastla öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı, onunla ilişkili olduğunu öne sürdüğü isimler ve kaybolduğunu iddia ettiği videolardan söz etmişti.

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kaset
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