Soylu'dan Özel'in kaset iddialarına yanıt! Çok sert sözlerle eleştirdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kaset iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Çağımızın insanının başında bir problemi var: 'Akran zorbası' CHP’nin de başında bir problemi, bir belası var: 'Siyaset zorbası' Özgür Özel. (45 Kaset iddiası) Özgür Özel ile el altından ilişki kuran da şerefsizdir. Bu iftirayı, fitneyi atıp da ispat etmeyen de şerefsizdir…

"BANA DA TÜM HAKARETLERİ YAPTI"

Özgür Özel; Şişli Meydanı’nda, Saraçhane Meydanı’nda Millî Eğitim Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza hakaret yaptıysa; Şehzadebaşı Camii’nde kutsallarımıza hakaret yaptıysa; milleti tahrik ederek Cumhurbaşkanımızın ailesine nasıl hakaret ettirdiyse, aynı şekilde bana da tüm hakaretleri yaptı.

"BUNU İSPAT ETMEYEN ŞEREFSİZDİR"

Çağımızın bir problemi var: Akran zorbalığı. CHP’nin de başında bir problemi var: Siyaset zorbası. Başında bir zorbası var, belası var : 'Siyaset zorbası Özgür Özel.'

Güya Kıbrıs’ta 45 tane kaset varmış. Güya ben, Özgür Özel’i aramışım; güya kendi kasetimi kabul etmişim de 'Erdoğan soyadlılarla niye ilgilenmiyorsun?' demişim.

Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun. Onunla el altından ilişki kuran da şerefsizdir; bunu ispat etmeyen de şerefsizdir"