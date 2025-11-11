HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika! Kastamonu'dan acı haber... 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu, anne hala aranıyor

Son dakika! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım günü evlerinden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'dan (5) bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarı üzerine ekipler arama-kurtarma çalışması başlatırken, 9 gün son acı haber geldi. Küçük Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Anneyi arama çalışmaları ise hala sürüyor. İşte detaylar...

Son dakika! Kastamonu'dan acı haber... 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu, anne hala aranıyor
Melih Kadir Yılmaz

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuğu bulunan Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıkmıştı.

Son dakika! Kastamonu dan acı haber... 5 yaşındaki Osman ın cansız bedeni bulundu, anne hala aranıyor 1

EKİPLER GÜNLRDİR ARIYORDU

Helvacı ve oğlundan bir daha haber alınamazken, yakınları durumu ekiplere bildirmişti. İhbar üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Son dakika! Kastamonu dan acı haber... 5 yaşındaki Osman ın cansız bedeni bulundu, anne hala aranıyor 2

KÜÇÜK OSMAN'DAN ACI HABER! ANNE HALA ARANIYOR

5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler anneyi arama çalışmalarına ise devam ediyor.

Arama çalışmaları, anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ile civardaki 22 köyde yoğunlukla olarak yürütülüyor. Engebeli ve ormanlık arazide termal dronlar ve arama kurtarma ve kadavra köpekleriyle yürütülen çalışmalara, Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi ile teknik istihbarat ekibi, İstihbarat Araştırma Timi, adli kolluk görevlileri, Emniyet İstihbarat Araştırma Ekibi, Emniyet Suç Araştırma Ekibi destek veriyor.

Son dakika! Kastamonu dan acı haber... 5 yaşındaki Osman ın cansız bedeni bulundu, anne hala aranıyor 3

"ÇEŞMENİN YANINDA GÖRMÜŞLER"

Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde yaşayan Ayşe Sarı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz hiç kadını görmedik. O gün bizler mantar toplamaya gitmiştik. 5 yaşında oğlu da varmış yanında, üzüldük. Aşağıda benim dünürüm var, onlar çeşmenin yanında görmüşler. 'Nereye gidiyorsun' diye sorunca onları tehdit etmiş, 'sizler karışamazsınız' demiş. Kadını aşağıya doğru giderken geri çevirmişler, Bozkurt istikametine yönlendirmişler. Köyümüzden saat 17.00 sıralarında geçmiş. Biz hiç görmedik. İnşallah tez zamanda bulunur" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Kastamonu dan acı haber... 5 yaşındaki Osman ın cansız bedeni bulundu, anne hala aranıyor 4

KIZINDAN AÇIKLAMA: "KAYBOLDUĞUNU HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

Huriye Helvacı'nın 16 yaşındaki kızı Meryem Nur Helvacı gazetecilere, yatılı lisede eğitim gördüğünü, eve en son iki hafta önce geldiğini söyledi. Annesi ile en son kaybolmadan bir gün önce konuştuğunu belirten Helvacı, "En son annemle telefonla cumartesi günü konuştum. Pazar günü kaybolduğu haberini internet sayfalarında çıkan haberlerden öğrendim. Öğrenince ben de çok üzüldüm. Sınavlar bitince eve geldim. Eğer gören, bilen, duyan biri varsa bize, herhangi birine haber versin. Annem beni izliyorsa herhangi bir şekilde birine ulaşsın. İyi mi, kötü mü, nerede? Herhangi bir şekilde bizlere ulaşsın, haber almak istiyoruz. En ufak bir haber bizim için güzel olur. En kısa sürede kavuşmak istiyorum. Şu an yanımda olmalarını çok isterdim" dedi.

Son dakika! Kastamonu dan acı haber... 5 yaşındaki Osman ın cansız bedeni bulundu, anne hala aranıyor 5

"HURİYE NEREDEYSEN ÇIK GEL"

Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra ise kızına seslenerek, "Huriye, neredeysen çık gel. Bana haber ver. Bir şey demeden çıktın gittin. Nerede duruyorsun? Kime sığınıyorsun? Ormanda mısın? Ben şaşırıyorum. Çık da gel yavrum." ifadesini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat: MHRS adıyla ücret talep etmişler!Dikkat: MHRS adıyla ücret talep etmişler!
Yangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildiYangın faciasına ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.