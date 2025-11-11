Son dakika! Kastamonu'dan acı haber... 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu, anne hala aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuğu bulunan Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıkmıştı.

EKİPLER GÜNLRDİR ARIYORDU

Helvacı ve oğlundan bir daha haber alınamazken, yakınları durumu ekiplere bildirmişti. İhbar üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

KÜÇÜK OSMAN'DAN ACI HABER! ANNE HALA ARANIYOR

5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler anneyi arama çalışmalarına ise devam ediyor.

Arama çalışmaları, anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ile civardaki 22 köyde yoğunlukla olarak yürütülüyor. Engebeli ve ormanlık arazide termal dronlar ve arama kurtarma ve kadavra köpekleriyle yürütülen çalışmalara, Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi ile teknik istihbarat ekibi, İstihbarat Araştırma Timi, adli kolluk görevlileri, Emniyet İstihbarat Araştırma Ekibi, Emniyet Suç Araştırma Ekibi destek veriyor.

"ÇEŞMENİN YANINDA GÖRMÜŞLER"

Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde yaşayan Ayşe Sarı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz hiç kadını görmedik. O gün bizler mantar toplamaya gitmiştik. 5 yaşında oğlu da varmış yanında, üzüldük. Aşağıda benim dünürüm var, onlar çeşmenin yanında görmüşler. 'Nereye gidiyorsun' diye sorunca onları tehdit etmiş, 'sizler karışamazsınız' demiş. Kadını aşağıya doğru giderken geri çevirmişler, Bozkurt istikametine yönlendirmişler. Köyümüzden saat 17.00 sıralarında geçmiş. Biz hiç görmedik. İnşallah tez zamanda bulunur" ifadelerini kullandı.

KIZINDAN AÇIKLAMA: "KAYBOLDUĞUNU HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

Huriye Helvacı'nın 16 yaşındaki kızı Meryem Nur Helvacı gazetecilere, yatılı lisede eğitim gördüğünü, eve en son iki hafta önce geldiğini söyledi. Annesi ile en son kaybolmadan bir gün önce konuştuğunu belirten Helvacı, "En son annemle telefonla cumartesi günü konuştum. Pazar günü kaybolduğu haberini internet sayfalarında çıkan haberlerden öğrendim. Öğrenince ben de çok üzüldüm. Sınavlar bitince eve geldim. Eğer gören, bilen, duyan biri varsa bize, herhangi birine haber versin. Annem beni izliyorsa herhangi bir şekilde birine ulaşsın. İyi mi, kötü mü, nerede? Herhangi bir şekilde bizlere ulaşsın, haber almak istiyoruz. En ufak bir haber bizim için güzel olur. En kısa sürede kavuşmak istiyorum. Şu an yanımda olmalarını çok isterdim" dedi.

"HURİYE NEREDEYSEN ÇIK GEL"

Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra ise kızına seslenerek, "Huriye, neredeysen çık gel. Bana haber ver. Bir şey demeden çıktın gittin. Nerede duruyorsun? Kime sığınıyorsun? Ormanda mısın? Ben şaşırıyorum. Çık da gel yavrum." ifadesini kullandı.