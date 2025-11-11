HABER

Son dakika! Kastamonu'dan sonra Elazığ'dan da acı haber geldi... Veysel Bilen'in cansız bedeni bulundu

Son dakika... Kastamonu'da 9 gündür aranan 5 yaşındaki Osman ve annesinin cansız bedeni bulunmuştu. Tüm Türkiye yasa boğulurken bir acı haber de Elazığ'dan geldi. Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde evden çıkan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı.

Melih Kadir Yılmaz

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım tarihinde kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'dan acı haber alındı. Anne ve oğlunun cansız bedeni bulunurken, acı olay Türkiye'yi yasa boğdu.

Son dakika! Kastamonu dan sonra Elazığ dan da acı haber geldi... Veysel Bilen in cansız bedeni bulundu 1

Kastamonu'dan gelen acı haberin ardından bir acı haber de Elazığ'dan geldi. Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi.

Son dakika! Kastamonu dan sonra Elazığ dan da acı haber geldi... Veysel Bilen in cansız bedeni bulundu 2

Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Son dakika! Kastamonu dan sonra Elazığ dan da acı haber geldi... Veysel Bilen in cansız bedeni bulundu 3

SULAMA KANALLARI ÇEVRESİ VE ORMANLIK ALANLARDA YOĞUNLAŞILMIŞTI

Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’i arayan ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Son dakika! Kastamonu dan sonra Elazığ dan da acı haber geldi... Veysel Bilen in cansız bedeni bulundu 4

Küçük çocuktan günler sonra acı haber geldi. Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı.

