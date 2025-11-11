Son dakika! Kastamonu'dan sonra Elazığ'dan da acı haber geldi... Veysel Bilen'in cansız bedeni bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım tarihinde kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'dan acı haber alındı. Anne ve oğlunun cansız bedeni bulunurken, acı olay Türkiye'yi yasa boğdu.

KASTAMONU'DAN SONRA ELAZIĞ'DAN DA ACI HABER GELDİ

Kastamonu'dan gelen acı haberin ardından bir acı haber de Elazığ'dan geldi. Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi.

Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

SULAMA KANALLARI ÇEVRESİ VE ORMANLIK ALANLARDA YOĞUNLAŞILMIŞTI

Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’i arayan ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

VEYSEL BİLEN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Küçük çocuktan günler sonra acı haber geldi. Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı.