SON DAKİKA | İsrail ordusu bu kez Katar'da vurdu! Dumanlar yükseliyor

Son dakika: Katar'ın başkenti Doha İsrail hava saldırılarıyla sarsıldı. Patlamanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dumanlar yükseldiği görüldü.

SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.

İSRAİL DUYURDU: HEDEFLİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Doha'da çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtilirken İsrail ordusundan da açıklama geldi. İsrail, Hamas yetkililerine saldırdığını duyurdu. Hedefli saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada "Saldırının zararını minimize etmek için adımlar atıldı" dendi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre Hamas'ın müzakere heyeti hedef alındı.

ABD basını da Hamas'ın üst düzey yetkililerine suikast yapıldığını yazdı.