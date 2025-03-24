Son dakika | 'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 isim hakkında yakalama kararı

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alınıp daha sonra adli kontrolle serbest kaldığı 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, PKK/KCK siyasal alan sorumlusu Azad Barış, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu Havun Altun hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında savcılığın görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verilmişti. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler Silivri Cezaevine getirilmişti.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırılırken Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır