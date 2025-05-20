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SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Gürcistan'da yakalandılar

Son dakika haberi: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Detayları ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Gürcistan'da yakalandılar

Son dakika: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar, Gürcistan’da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 4 ismin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 4 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Türk Polisinden Kaçamadılar!

-Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı!

Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

-“Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. isimli şahıs,

-”Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs,

-“Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs,

-”Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

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Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar!

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya kırmızı bülten son dakika
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