SON DAKİKA | Kremlin yine 'İstanbul' dedi! Rusya-Ukrayna zirvesi için kritik açıklama

Son dakika: Kremlin'den yaplan açıklamada "İlk tura ev sahipliği yapan bir ülkeyi tercih ederiz" denilirken; görüşmeler için yine İstanbul işaret edildi.

"ATEŞLE OYNUYOR" SÖZLERİNE YANIT

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik eleştirilerini ve "Putin ateşle oynuyor" sözünü de değerlendirerek, "ABD ve Trump'ın, barışçıl süreç için kayda değer çaba sarf ettiği ve hızlı çözüm istediği açıktır. Trump'ın arabuluculuk çabaları için minnettarız" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası görüşme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir görüşmenin olasılığı hakkındaki yaklaşımımızda bir değişim yok. Böyle bir görüşme, iki heyet arasındaki belirli anlaşmaların sonucu olmalıdır" ifadesini kullandı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır