SON DAKİKA | Küresel çapta Google krizi! Erişim sağlanamıyor: Gmail, YouTube, Spotify ve birçok uygulama... Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Son dakika... Google ile birlikte YouTube, Gmail, Google Meet, Google Haritalar, Google Drive, PlayStation ve Google'ın yapay zeka botu Gemini gibi Google'a bağlı birçok arayüze de erişim sağlanamadığı bildiriliyor...

Milyonlarca kişinin kullanıdığı müzik programı Spotify'a da erişim sağlanamadığı belirtiliyor.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan çöküş hakkında Google tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

KULLANICI RAPORLARI ÇÖKÜNTÜYÜ DOĞRULUYOR

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Google arama motoru, Gmail, Google Play, Google Meet, Gemini gibi bir çok Google servisine erişimde sorun yaşadığı gösteriyor.

27. YIL DÖNÜMÜNDE ÇÖKTÜ

Arama motoru devi Google, 4 Eylül 1998’de Larry Page ve Sergey Brin tarafından resmen kuruldu; bu tarih şirketin hukuki anlamda kuruluş günü olarak kabul edilir. Ancak Google, 2005 yılından itibaren doğum günü doodle’larını 27 Eylül’de yayımlamaya başlayarak bu tarihi resmî doğum günü olarak kutlamaya karar vermiştir.

Dolayısıyla, 4 Eylül Google’ın kuruluş tarihi iken, 27 Eylül kullanıcılar tarafından bilinen ve her yıl kutlanan Google’ın doğum günü olarak belirtilmektedir.

Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.



Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.



Süreci yakından takip ediyoruz.



Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli… pic.twitter.com/IrrYFCXqBK — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 4, 2025

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.