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Son dakika | Türkiye'den kaçma planı suya düştü: Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yakalandı! 'İdris Naim Şahin' detayı...

Son dakika haberi: Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris'te yakalandı. Hilmi Tuna Kuriş'in evinde külçe külçe altın ele geçirilmişti. Şüphelilerin Muğla’ya götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olması dikkat çekti.

Son dakika | Türkiye'den kaçma planı suya düştü: Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yakalandı! 'İdris Naim Şahin' detayı...

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması" kapsamında suç örgütü liderliği yaptığı belirtilen Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz bir süredir aranıyordu.

YURT DIŞINA KAÇACAKLARDI

Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları belirtildi. Yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce tespit edilmesi üzerine şüpheliler Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun’da yakalandı.

Son dakika | Türkiye den kaçma planı suya düştü: Alihan Kuriş in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yakalandı! İdris Naim Şahin detayı... 1

BOZBURUN’DA KAÇIŞ HAZIRLIĞINA İLİŞKİN DETAYLI ÇALIŞMA

Firari şüphelilerin gayriresmî yollarla yurt dışına çıkabileceklerine ilişkin bilgi üzerine Bozburun bölgesinde kapsamlı araştırma gerçekleştirildi.

Çalışmalar sırasında Yasin Kaya isimli şahıs yakalandı. Kaya, ifadesinde İstanbul’da Elvan Gıda Ticaret’te şoför olarak çalıştığını, 16 Ağustos 2026 tarihinde 34 ND 2452 plakalı araçla Ahmet Hilmi Yılmaz isimli şahısla birlikte İstanbul’dan Bozburun’a geldiğini beyan etti.

Yasin Kaya; Ahmet Hilmi Yılmaz’ı Elvan Ticaret’in patronunun yeğeni olması nedeniyle tanıdığını, söz konusu kişinin aracın sağ arka koltuğunda seyahat ettiğini ve yanında iki valiz bulunduğunu söyledi.

Kaya’nın beyanına göre Bozburun’a ulaştıklarında Atatürk Heykeli önünde birbirlerinden ayrıldılar. Kaya ayrıca kendisi adına Şirin Hotel’de yer ayrıldığını ve 16, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde burada konakladığını belirtti.

Yapılan incelemelerde Kaya’nın 18 Ağustos’ta Şirin Hotel’den çıkış yaptığı, daha sonra aynı gün otele yeniden giriş yaptığı tespit edildi.

OTEL, PANSİYON, TEKNELER VE ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Firari şüphelilerin bulunabileceği değerlendirilerek Bozburun’daki;

  • Şirin Hotel,
  • Huzur Apart,
  • Suna Pansiyon,
  • şüphelilerin kullanabileceği değerlendirilen 3 ayrı tekne
  • ve 34 ND 2452 plakalı araçta

arama gerçekleştirildi.

İlk aşamada gerçekleştirilen bu aramalarda firari şüphelilere ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. 34 ND 2452 plakalı araç üzerinde Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince parmak izi çalışması gerçekleştirildi.

ARAÇ ESKİ BAKAN ŞAHİN'E TAHSİSLİ ÇIKTI

Söz konusu aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu öğrenildi.

YASİN KAYA “SUÇLUYU KAYIRMA” SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüphelilerin kaçış hazırlıklarına yardımcı olduğu değerlendirilen Yasin Kaya hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla “suçluyu kayırma” suçundan işlem yapıldı. Kaya’nın kullandığı 1 cep telefonuna el konuldu.

1980 Taşova doğumlu ve şoför olduğu belirtilen Yasin Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi ve hâkimlikçe tutuklandı.

Yürütülen takip ve koordinasyon çalışmalarının devamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yerleri tespit edilen firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun’da yakalandı.

HİLMİ TUNA KURİŞ’E YÖNELİK ÖNCEKİ ARAMALARDA 206 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanmasına yönelik daha önce gerçekleştirilen çalışmalar sırasında da önemli miktarda mal varlığı ele geçirilmişti.

Hilmi Tuna Kuriş’in saklanabileceği ve bağlantılarının bulunabileceği adreslere yönelik yürütülen araştırmalarda, uzun yıllardır yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin bulunduğu iş merkezi deposunda gerçekleştirilen aramada 206 kilogram altın ile yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti.

Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın yakalanmasıyla birlikte şüphelilerin yurt dışına kaçış hazırlıkları, kendilerine yardım eden kişiler, kullandıkları güzergâhlar ve varsa diğer bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Son dakika | Türkiye den kaçma planı suya düştü: Alihan Kuriş in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yakalandı! İdris Naim Şahin detayı... 2

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Anahtar Kelimeler:
Alihan Kuriş
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
paraya bak arkadaş dincilik oyunlarıyla 1.34 milyar TL devlet bütçesi gibi
Demekki var bir yanlışı kaçıyor işte. Bir kişi kanundan kaçıyorsa yargılamadan korkuyorsa onda bi haltlar vardır.
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