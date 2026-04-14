Son dakika | Liseye girip diğer öğrencileri rehin aldı! Şanlıurfa'da panik dolu sabah: 7 yaralı

Son dakika haberi: Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde silahlı saldırı ve rehine paniği yaşanıyor.

YARALILAR VAR

Edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olayda aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİLERİ REHİN ALDIĞI İDDİASI

Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır