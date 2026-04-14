Son dakika | Liseye girip diğer öğrencileri rehin aldı! Şanlıurfa'da panik dolu sabah: 7 yaralı

Son dakika haberi: Şanlıurfa’da bir lisede panik yaşanıyor. Bir saldırganın okula girip silahlı saldırı düzenlediği, bazı öğrencileri rehin aldığı öne sürüldü. Olayda 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde silahlı saldırı ve rehine paniği yaşanıyor.

YARALILAR VAR

Edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olayda aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Son dakika | Liseye girip diğer öğrencileri rehin aldı! Şanlıurfa da panik dolu sabah: 7 yaralı 1

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Liseye girip diğer öğrencileri rehin aldı! Şanlıurfa da panik dolu sabah: 7 yaralı 2

ÖĞRENCİLERİ REHİN ALDIĞI İDDİASI

Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü.

Son dakika | Liseye girip diğer öğrencileri rehin aldı! Şanlıurfa da panik dolu sabah: 7 yaralı 3

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

Son dakika | Liseye girip diğer öğrencileri rehin aldı! Şanlıurfa da panik dolu sabah: 7 yaralı 4

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

