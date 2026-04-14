Okul koridorunda pompalı tüfekle dehşet saçtı! Şanlıurfa'daki liseye silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Mehmet Hazar Gönüllü

Türkiye bu sabah Şanlıurfa'daki lise saldırısıyla sarsıldı. 19 yaşındaki saldırganın pompalı tüfekle okulda dehşet saçtığı korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. 19 yaşındaki saldırgan, elinde pompalı tüfekle sağa sola ateş açıp öğrencileri yaralarken güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eski bir öğrenci tarafından yapılan silahlı saldırıda 4 öğretmen 1 polis ve bir kantin işletmecisi ile 10 öğrenci yaralandı.

OKUL KORİDORUNDA POMPALI TÜFEKLE DOLAŞTI

Saldırı anı okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın elinde silahla okula girdiği, koridorlarda öğrencilerin kaçışı görülüyor.

OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİYDİ

İçişleri Bakanlığından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada saldırıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır.

"AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ"

Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir.

Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı saldırı okul lise
