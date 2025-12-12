HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | Mahzen Medya CEO’su Tolga Aykut gözaltına alındı!

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mahzen Medya’nın sahibi ve TMT Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Aykut gözaltına alındı. Aynı zamanda eski Habertürk programı 5. Gece’nin yapımcılığını yapan Aykut’un, çeşitli suçlamaların araştırıldığı dosya kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Mahzen Medya CEO’su Tolga Aykut gözaltına alındı!
Devrim Karadağ

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mahzen Medya'nın sahibi Tolga Aykut gözaltına alındı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aykut’u adresinde gözaltına aldı.

Gözaltı işleminin, devam eden soruşturmanın seyrine ilişkin yeni bilgilerin değerlendirilmesi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

12 Aralık 2025
12 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Soruşturmanın içeriğine ilişkin detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Tolga Aykut eski Habertürk programı 5. Gece’nin yapımcılığını yapıyordu.

SON DAKİKA | Mahzen Medya CEO’su Tolga Aykut gözaltına alındı! 1

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Gözaltı kararının daha önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından gelmesi oldu.

Kaynaklar, bu durumun Tolga Aykut'un da Ersoy'un tutuklanmasına neden olan olaylar zinciriyle bağlantılı olabileceği iddialarını güçlendirdiğini ifade ediyor. Savcılık, soruşturmanın genişlemesinde rol oynayan bu bağlantıları mercek altına almış durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözaltına alındı! Güzel oyuncunun sevgilisi çıktı Gözaltına alındı! Güzel oyuncunun sevgilisi çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!
'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Tolga Aykut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.