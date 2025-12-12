SON DAKİKA | Mahzen Medya CEO’su Tolga Aykut gözaltına alındı!

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mahzen Medya'nın sahibi Tolga Aykut gözaltına alındı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aykut’u adresinde gözaltına aldı.

Gözaltı işleminin, devam eden soruşturmanın seyrine ilişkin yeni bilgilerin değerlendirilmesi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturmanın içeriğine ilişkin detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Tolga Aykut eski Habertürk programı 5. Gece’nin yapımcılığını yapıyordu.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Gözaltı kararının daha önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından gelmesi oldu.

Kaynaklar, bu durumun Tolga Aykut'un da Ersoy'un tutuklanmasına neden olan olaylar zinciriyle bağlantılı olabileceği iddialarını güçlendirdiğini ifade ediyor. Savcılık, soruşturmanın genişlemesinde rol oynayan bu bağlantıları mercek altına almış durumda.