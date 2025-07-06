HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

SON DAKİKA | Manavgat'ta 'Aslan' kaosu! Hayvan parkından kaçtı: 1 kişi ağır yaralı...

İçerik devam ediyor

Son dakika! Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki kafesinden kaçan erkek aslan Zeus, Süleyman Kır'ı isimli bir şahsa saldırdı. Ağır yaralanan şahsın tedavisi sürerken kaçan aslanı yakalama çalışmaları sürüyor.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu kenarında yer alan 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkındaki 'Zeus' adlı erkek aslan, saat 02.00 sıralarında kafesinden çıkarak kaçtı. Aslan, saat 05.00 sıralarında park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fıstık sulayan Süleyman Kır'a saldırıp, ağır yaraladı. Olayın fark edilip ihbarda bulunulması üzerine gelen sağlık ekibi, Süleyman Kır'ı hastaneye götürdü.

SON DAKİKA | Manavgat ta Aslan kaosu! Hayvan parkından kaçtı: 1 kişi ağır yaralı... 1

İhbar üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak arama çalışması başlattı. Zeus’un en son Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasında, otellerin arka kısmında görüldüğü belirlenince çalışmalar bu alana kaydırıldı. Aslanın yerini tespit etmek için dronla da arama yapıldı. Yetkililer, Ilıca ve Kumköy mahallelerinde yaşayanlara, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA | Manavgat ta Aslan kaosu! Hayvan parkından kaçtı: 1 kişi ağır yaralı... 2

KORKUNÇ KARŞILAŞMA!

Sabah saatlerinde aslanla karşılaşan Faruk Zeybek, "Saat iki buçuk, üç gibi siren sesi duydum. Polis ışıklarını görünce hırsız geldiğini düşündüm. Polis 'Aslan kaçmış, evden çıkmayın' dedi. Daha sonra aslanı şurada yatar pozisyonda kafasını kaldırırken gördüm. Aslanı görünce çok korktum, videoya kayıt altına aldım" dedi.

SON DAKİKA | Manavgat ta Aslan kaosu! Hayvan parkından kaçtı: 1 kişi ağır yaralı... 3

Hayvan parkında yaklaşık 30 aslanın olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Manavgat ta Aslan kaosu! Hayvan parkından kaçtı: 1 kişi ağır yaralı... 4

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya Manavgat'ta kaçan aslanı konuşuyor! "Her şey kolaymış gibi..."Sosyal medya Manavgat'ta kaçan aslanı konuşuyor! "Her şey kolaymış gibi..."
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki!Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki!

Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat aslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gaziosmanpaşa'da vahşet! Çocuğunu korumak isteyen baba canından oldu

Gaziosmanpaşa'da vahşet! Çocuğunu korumak isteyen baba canından oldu

SON DAKİKA | Manavgat'ta 'Aslan' kaosu! Hayvan parkından kaçtı: 1 kişi ağır yaralı...

SON DAKİKA | Manavgat'ta 'Aslan' kaosu! Hayvan parkından kaçtı: 1 kişi ağır yaralı...

1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak

Köy o hamleyle turizm merkezi oldu! Akın akın geliyorlar, satış da başlayacak

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz yıllar sonra Muhammed Yakut'un cenazesinde ortaya çıktı! İşte ilk fotoğraf

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz yıllar sonra Muhammed Yakut'un cenazesinde ortaya çıktı! İşte ilk fotoğraf

Beştepe'den referandum sinyali! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı paylaştı: "Hiçbir demokratik ve hukuki kıymeti yoktur"

Beştepe'den referandum sinyali! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı paylaştı: "Hiçbir demokratik ve hukuki kıymeti yoktur"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.