Son dakika | İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de de hissedildi! Bu deprem korkuttu; telefonlara bildirim geldi: Büyüklüğü belli oldu

Son dakika haberi: Son günlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınası tedirgin ederken az önce bir deprem daha oldu. Deprem saat 15.35'te gerçekleşti.

İSTANBUL'DA DEPREM HİSSEDİLDİ

Depremin İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedildiği öğrenildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Deprem sonrası gözler AFAD'a çevrilmişti. AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4,9 olarak belirlendi.

Saat 15:35'te gerçekleşen depremin merkez üssü ise yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesi.

TELEFONLARA DEPREM BİLDİRİMİ GELDİ

Bu arada birçok cep telefonuna depremden kısa süre önce uyarı bildirimi geldiği öğrenildi.