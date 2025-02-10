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  4. SON DAKİKA | Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak! Özgür Özel ve İmamoğlu'na iletti, masada okuduğu “Centilmenlik Anlaşması ve Kaygı Eşiği” yazısı dikkat çekti

SON DAKİKA | Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak! Özgür Özel ve İmamoğlu'na iletti, masada okuduğu “Centilmenlik Anlaşması ve Kaygı Eşiği” yazısı dikkat çekti

10.02.2025 10:27
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CHP'de ön seçim gündemiyle yapılan kritik zirvede, gündemi sarsacak bir talebin geldiği ortaya çıktı. Mynet'in edindiği bilgilere göre; kritik toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçime katılmayacağını bildirdi. Yavaş'ın masada; yazar Ali Taş’ın 9 Şubat’ta yayımlanan “Centilmenlik Anlaşması ve Kaygı Eşiği” yazısını okuması dikkat çekti.

SON DAKİKA | Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak! Özgür Özel ve İmamoğlu'na iletti, masada okuduğu “Centilmenlik Anlaşması ve Kaygı Eşiği” yazısı dikkat çekti

MYNET ÖZEL | Ankara’da dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen kritik 3’lü zirve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde yapıldı.

GÜNDEM; İLAN EDİLEN ÖN SEÇİM KARARIYDI

Yaklaşık 2,5 saat süren kritik görüşmede CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zirvede ön seçim kararını yineledi. Seçimin yapılacağını vurguladı.

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MANSUR YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

Edinilen bilgilere göre; Ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Yavaş, o toplantında kararını bizzat birinci ağızdan Özel ve İmamoğlu’na iletti.

Yavaş; “Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını” bildirdi.

Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurguladı.

Yavaş, “Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“Ancak bunun şimdiden partililer arasında büyük bir ayrışmaya yol açacağını düşünüyorum bunun belirtileri de kendini göstermeye başladı.” diyerek endişesini de dile getirdi.

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Ayrıca ön seçimin tek başına kullanıldığı bir mekanizmanın da sağlıklı sonuçlar doğurmayabileceğine işaret etti. Gerekçelerini anlattı.

“CENTİLMENLİK ANLAŞMASI VE KAYGI EŞİĞİ” YAZISINI OKUDU

Yavaş görüşmede; yazar Ali Taş’ın 9 şubat’ta yayımlanan “Centilmenlik Anlaşması ve Kaygı Eşiği” yazısını okudu.

Adayın belirlenme sürecinin erken olduğunun bir kez daha altını çizen Yavaş, gündemin ön seçim tartışmalarıyla meşgul edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"BİZİM GÜNDEMİMİZ AÇLIK VE YOKSULLUK OLMALI"

“Bizim gündemimiz açlık ve yoksulluk olmalı, insanlar perişan iktidarı biz anca bu gündemle devirebiliriz. Bu konuda çalışma yapıp halka bozulan ekonomiyi düzeltebileceğimiz konusunda güven vermeli ve önceliğimiz bu olmalı” ifadelerini kullandı.

Yavaş, görüşmede seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiğini de söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş CHP
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