Son dakika | Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan aynı anda paylaşım geldi: Ankara'daki üçlü zirve sonrası gündem yaratacak fotoğraf karesi!

Son dakika haberi: Ön seçimle cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine giren CHP'de bu akşam önemli bir toplantı vardı. Sürecin öne çıkan üç ismi Ankara'da bir araya geldi.
Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından CHP lideri Özgür Özel, üçünün bir arada olduğu fotoğrafı paylaşarak "Birlikteyiz, Hep birlikte olacağız, Hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak…" notunu düştü.
Bu gönderi, İmamoğlu ve Yavaş'ın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.
Üç ismin gülümseyerek poz verdiği fotoğrafta, masada önlerinde not kağıtları ve kalemler olması da dikkatlerden kaçmadı.
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