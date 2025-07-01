Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da 3.9 büyüklüğünde deprem... Sarsıntı İstanbul ve Yalova'da da hissedildi

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bursa'da saat 11:47'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Gemlik olurken, sarsıntı yerin 9.82 kilometre altında yaşandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntının derinliği ise 5.3 kilometre olarak aktarıldı.

BOZBEY: "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMASI SEVİNDİRİCİ"

Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bozbey yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kentimize geçmiş olsun. Gemlik merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 3.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil Koordinasyon Merkezimize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmaması sevindirici. Süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz"

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Valiliği tarafından da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İlimizde saat 11:47'de merkez üssü Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem sonrası olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" denildi.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Öte yandan depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. 3,9'luk depremin şiddetli hissedilmesi ise akıllarda soru işaretleri bıraktı.

"YIKICI DEPREMLERİN OLDUĞU BİR BÖLGE OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Konuya ilişkin olarak CNN Türk'te konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bursa'nın içinden geçen aktif fayların olduğunu söyledi ve "1964'te 6.7 büyüklüğünde depremlerin olduğu bölge. Oradan Ege'ye doğru devam eder. Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde, deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu, yıkıcı depremlerin olduğu bir bölge olması açısından önemli. Bu güney kolu üzerinde tehlikeli olan yerler; Bursa civarı, İznik civarı, Yalova civarı..." dedi.

"KABUK İNCEDİR"

Pampal açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Biz zaten İstanbul'u konuşurken Marmara'yı konuşalım diye vurguluyoruz. Tüm Marmara bölgesi etkilenir. Bu civardaki depremler, bu bölgelerde sıklıkla olan depremler; bunlar çok önemli değil ama bizi uyarması açısından önemli. Batı Anadolu yakasında kabuk incedir. Genellikle 7-8 kilometredir. 5 kilometre çok çok sığ. O yüzden etkili hissedilebilir. İstanbul'daysanız yakın sayılırsınız. Güçlü hissedilmesi normaldir"

"ŞU ANDA SAKINCALI BİR DURUM GÖRÜLMÜYOR"

Prof. Dr. Ahmet Ercan da Bursa'daki depreme yönelik açıklamada bulundu. Ercan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Bursa Gemlik‘te 5 km derinlikte dört M4,0 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Bu depremin olduğu kırık Kuzey Anadolu Kırığı’nın ikinci kolu ortadaki ikinci koludur. Deprem Gemlik İznik kolu üzerinde oluşmuştur. Marmara’da KAK’ın 3 kolu vardır. Kuzey Marmara kolu, Gölcük üzerinden İstanbul’da oradan Saros Körfezi’ne gider. Öteki kol Akyazı, Pamukova üzerinden Gemlik ve oradan Bandırma‘ya doğru uzanır. Öteki Güney kol ise Yenişehir üzerinden Bursa Bursa’dan Mustafa Kemal Paşa oradan Manyas Gölü’ne doğru uzanır bunlardan en etkin olan kuzey koludur. Sonra Bursa kolu gelir. En az etkin olan ise Gemlik koludur. bugün olan depremde Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor çünkü o konuda herhangi bir bilimsel veri şu anda yok. ileride Gemlik Körfezi’ne bekleyen pek doğal olarak bir yıkıcı bir deprem vardır ama bunun büyüklüğü de Mş6,2- 6.4’ü geçmez. Dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor. Uğurlusu olsun"