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SON DAKİKA | Medya patronu ünlü iş insanı Murat İlbak cezaevinden çıktı

Son dakika! CNBC-e kanalının sahibi ünlü iş insanı Murat İlbak, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Verdiği ifadede etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen İlbak'ın tahliye talebi kabul edildi. Cezaevinden 2 Haziran tarihinde tahliye olan İlbak, ev hapsine girdi.

SON DAKİKA | Medya patronu ünlü iş insanı Murat İlbak cezaevinden çıktı

Medya patronu ünlü iş insanı Murat İlbak, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlbak'ın ev hapsi aldığı öğrenildi.

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YOLSUZLUK SORUŞTURMALARINDA 23 MART'TA TUTUKLANMIŞTI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, CNBC’e kanalının sahibi, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

Ardından Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu. O günden beri tutuklu olan İş insanı Murat İlbak geçtiğimiz günlerde cezaevinden savcılığa getirildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalmak istediğini söyleyen İlbak ifade verdi. İfadeyi tahliye için yeterli gören savcı, İlbak’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL

Sulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’ın savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti. Hakimlik, Murat İlbak’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
belediye
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